Фото: ГСЧС

Спасатели ликвидировали последствия ночных ударов в двух районах Полтавской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В Полтавском районе россияне ударили по промышленному и частному предприятиям. В Миргородском районе повреждены складские помещения.

Информации о пострадавших в результате ночных обстрелов нет.

Спасатели ликвидировали пожары. На местах работали 99 огнеборцев и 26 единиц техники ГСЧС.

Напомним, также ночью 18 июня под удар врага в Полтавской области попал объект энергетической инфраструктуры – произошло отключение электроэнергии.