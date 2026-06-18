Атака на Днепр: повреждено предприятие, есть пострадавшие

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Российские военные в четверг, 18 июня, атаковали Днепр. Есть попадания по частному предприятию, ранены люди

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

"Враг нанес удары по Днепру. Повреждено частное предприятие. Предварительно, получили ранения четыре человека", – написал он.

Как известно, ранее воздушные силы предупредили об угрозе ударов баллистическими ракетами. В городе раздалось несколько взрывов. В одном из районов города был виден дым.

Напомним, в ночь на 18 июня российские войска более 10 раз ударили по пяти районам Днепропетровской области, применив артиллерию, ударные беспилотники и авиабомбу.