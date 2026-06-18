Атака на Днепр: повреждено предприятие, есть пострадавшие
Российские военные в четверг, 18 июня, атаковали Днепр. Есть попадания по частному предприятию, ранены люди
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
"Враг нанес удары по Днепру. Повреждено частное предприятие. Предварительно, получили ранения четыре человека", – написал он.
Как известно, ранее воздушные силы предупредили об угрозе ударов баллистическими ракетами. В городе раздалось несколько взрывов. В одном из районов города был виден дым.
Напомним, в ночь на 18 июня российские войска более 10 раз ударили по пяти районам Днепропетровской области, применив артиллерию, ударные беспилотники и авиабомбу.
Ночная атака на Полтавщину: почти 100 спасателей тушили пожары на предприятиях и складахВсе новости »
18 июня 2026, 11:24Из-за атак РФ есть обесточивания в пяти областях – Минэнерго
18 июня 2026, 10:12На Запорожье зафиксированы новые продвижения оккупантов – DeepState
18 июня 2026, 10:09
17 июня 2026
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Одесская область стала одной из самых скандальных в процессе мобилизации, в июне в одном из ТЦК здесь выявили методы воздействия на людей, которые имеют признаки откровенно криминального характера
12 июня 2026
Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой
Город Белая Церковь раньше остался без городского головы, а сейчас, похоже, может остаться и без городского совета
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
В Украину вернули тела 522 погибших украинцев
18 июня 2026, 14:55В Днепре на закупке газа "нагрели" больше миллиона
18 июня 2026, 14:35Российский удар КАБ по окраинам Сум: погиб 64-летний рыбак
18 июня 2026, 14:1613 задержанных и 600 доз кокаина: в Киеве разоблачили масштабную наркосеть
18 июня 2026, 13:48Российский удар по Днепру: один человек погиб, девять раненых
18 июня 2026, 13:30Оккупационная верхушка вывозит имущество и семьи из Крыма – "АТЕШ"
18 июня 2026, 13:13Удар по автобусу с детьми в Брянской области мог быть спецоперацией РФ – СБУ
18 июня 2026, 12:48Под предлогом знакомства отобрал iPhone: в Киеве задержали 23-летнего грабителя
18 июня 2026, 12:31Собирала данные об оборонных заводах для РФ: в Днепре задержали 32-летнюю женщину
18 июня 2026, 12:24В Тернополе спецназовцы освободили женщину, которую мужчина закрыл в квартире и угрожал убить
18 июня 2026, 12:06
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой
Все блоги »