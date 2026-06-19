950 ударів по Запорізькій області за добу: четверо поранених

Фото: Запорізька ОВА

Унаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району четверо людей дістали поранення. Протягом доби російські війська здійснили 950 ударів по 53 населених пунктах області

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, окупанти завдали 27 авіаційних ударів по низці населених пунктів, серед яких Малокатеринівка, Кушугум, Комишуваха, Оріхів, Вільнянськ та інші.

Крім того, 694 дрони різних типів, переважно FPV, атакували Запоріжжя та десятки населених пунктів області. Під ударами опинилися також Кушугум, Балабине, Степногірськ, Гуляйполе, Мала Токмачка та інші громади.

Зафіксовано три обстріли з реактивних систем залпового вогню, а також 226 артилерійських ударів по різних населених пунктах регіону.

Надійшло 60 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо, російські війська вночі 19 червня завдали удару керованими авіабомбами по Холодногірському району Харкова. Внаслідок атаки постраждали мирні жителі та пошкоджено десятки приватних будинків. Серед постраждалих – троє дітей.