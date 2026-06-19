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Поздним вечером 18 июня в Ковпаковском районе Сум российский ударный дрон типа "Молния" попал в технический этаж многоэтажного жилого дома

Об этом сообщил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко, передает RegioNews.

По его словам, попадание дрона произошло поздно вечером в жилом районе города. В результате атаки повреждена крыша и технический этаж здания.

Предварительно в результате удара пострадавших нет.

Информация о последствиях уточняется.

Напомним, в Сумской области в результате российского ракетного удара по Дубовязовской общине погибла пожилая женщина. 78-летняя женщина в момент атаки была на огороде. По предварительной информации, враг применил ракету с кассетным боеприпасом.