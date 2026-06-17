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17 июня 2026, 08:04

На Запорожье в результате атак погиб один человек, 14 получили ранения

17 июня 2026, 08:04
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Фото: Запорожская ОВА
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За прошедшие сутки российские войска нанесли 931 удар по 50 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в Запорожье и Запорожском районе в результате вражеских атак погиб один человек, еще 14 получили ранения.

В частности, было осуществлено 28 авиационных ударов по ряду населенных пунктов, среди которых Заречное, Терноватое, Камышеваха, Ясная Поляна, Рождественская, Лесное, Таврическое, Юрковка, Новоселовка, Вольнянка и другие.

Кроме того, 642 беспилотника разных типов, преимущественно FPV-дроны, атаковали Запорожье и ряд общин области, в частности Кушугум, Балабино, Малокатериновку, Орехов, Гуляйполе, Степногорск и другие населенные пункты.

Зафиксировано также восемь обстрелов из реактивных систем залпового огня по Орехову, Малой Токмачке, Новоивановке и Новоселовке.

Еще 253 артиллерийских удара пришлись по ряду населенных пунктов, среди которых Орехов, Гуляйполе, Степногорск, Приморское, Малая Токмачка и другие общины региона.

Поступило 72 сообщения о повреждениях жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, российские войска ежедневно терроризируют Запорожье, атакуя город ударными беспилотниками. Накануне, в результате удара вражеского дрона по автомобилю, находившемуся неподалеку от одного из городских торговых центров, ранения получили два человека.

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