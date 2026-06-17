На Запорожье в результате атак погиб один человек, 14 получили ранения
За прошедшие сутки российские войска нанесли 931 удар по 50 населенным пунктам Запорожской области
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, в Запорожье и Запорожском районе в результате вражеских атак погиб один человек, еще 14 получили ранения.
В частности, было осуществлено 28 авиационных ударов по ряду населенных пунктов, среди которых Заречное, Терноватое, Камышеваха, Ясная Поляна, Рождественская, Лесное, Таврическое, Юрковка, Новоселовка, Вольнянка и другие.
Кроме того, 642 беспилотника разных типов, преимущественно FPV-дроны, атаковали Запорожье и ряд общин области, в частности Кушугум, Балабино, Малокатериновку, Орехов, Гуляйполе, Степногорск и другие населенные пункты.
Зафиксировано также восемь обстрелов из реактивных систем залпового огня по Орехову, Малой Токмачке, Новоивановке и Новоселовке.
Еще 253 артиллерийских удара пришлись по ряду населенных пунктов, среди которых Орехов, Гуляйполе, Степногорск, Приморское, Малая Токмачка и другие общины региона.
Поступило 72 сообщения о повреждениях жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.
Напомним, российские войска ежедневно терроризируют Запорожье, атакуя город ударными беспилотниками. Накануне, в результате удара вражеского дрона по автомобилю, находившемуся неподалеку от одного из городских торговых центров, ранения получили два человека.