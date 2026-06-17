Ночная атака на Запорожье: погиб человек, повреждены девять домов

Фото: Запорожская ОВА

Поздним вечером 16 июня российские войска нанесли удар по одному из районов Запорожья

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате вражеской атаки погиб один человек, еще семь жителей обратились за помощью.

Всю ночь коммунальные службы и спасатели ликвидировали последствия обстрела. Работы продолжаются и дальше.

Повреждены девять жилых домов и ряд нежилых сооружений в Александровском и Космическом районах города. Среди поврежденных объектов – пять многоквартирных домов и четыре частных дома.

Взрывной волной в зданиях выбиты окна и повреждены кровли. По утрам специалисты закрыли выбитые окна листами OSB в пяти многоэтажках, трех частных домах и одном нежилом здании.

Сейчас первоочередные работы по ликвидации последствий завершены. Дальнейшее закрытие поврежденных окон будет проводиться по обращениям жителей в городской контакт-центр 15-80.

Напомним, российские войска ежедневно терроризируют Запорожье, атакуя город ударными беспилотниками. Накануне, в результате удара вражеского дрона по автомобилю, находившемуся неподалеку от одного из городских торговых центров, ранения получили два человека. Кроме этого, враг пытается атаковать объекты критической инфраструктуры города.