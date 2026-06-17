Ночная атака на Запорожье: погиб человек, повреждены девять домов
Поздним вечером 16 июня российские войска нанесли удар по одному из районов Запорожья
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, в результате вражеской атаки погиб один человек, еще семь жителей обратились за помощью.
Всю ночь коммунальные службы и спасатели ликвидировали последствия обстрела. Работы продолжаются и дальше.
Повреждены девять жилых домов и ряд нежилых сооружений в Александровском и Космическом районах города. Среди поврежденных объектов – пять многоквартирных домов и четыре частных дома.
Взрывной волной в зданиях выбиты окна и повреждены кровли. По утрам специалисты закрыли выбитые окна листами OSB в пяти многоэтажках, трех частных домах и одном нежилом здании.
Сейчас первоочередные работы по ликвидации последствий завершены. Дальнейшее закрытие поврежденных окон будет проводиться по обращениям жителей в городской контакт-центр 15-80.
Напомним, российские войска ежедневно терроризируют Запорожье, атакуя город ударными беспилотниками. Накануне, в результате удара вражеского дрона по автомобилю, находившемуся неподалеку от одного из городских торговых центров, ранения получили два человека. Кроме этого, враг пытается атаковать объекты критической инфраструктуры города.