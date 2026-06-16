В Херсонской области российские дроны атаковали маршрутку и убили двух гражданских

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В Херсонской области в течение дня в результате российских обстрелов два человека погибли, 16 получили ранения, среди них – медработники, спасатель и полицейские

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

"По данным следствия, в течение 16 июня 2026 года российская армия в очередной раз совершала обстрелы населенных пунктов Херсонщины ствольной и реактивной артиллерией, дронами разного типа", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по состоянию на 17:30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии два человека погибли, 16 получили травмы.

Один погибший в Херсоне. Травмы, несовместимые с жизнью, мужчина получил после попадания FPV-дрона в маршрутный автобус. В то же время ранения получили четыре человека - водитель и пассажиры маршрутки.

Как информируют в прокуратуре, из-за дронов, которыми российская армия атаковала областной центр, Новокаменку и Веселое, всего пострадало еще 11 гражданских. Среди них медработники, спасатель и полицейские.

Еще один мужчина получил травмы в результате обстрела Белозерки из РСЗО.

Кроме того, повреждения получили частные и многоквартирные дома, пассажирский, служебный и частный автотранспорт.

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений.

Напомним, что в Херсонской области 16 июня в результате вражеской атаки с помощью БпЛА погиб мужчина. Прокуратура приступила к производству.