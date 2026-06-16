Враг атаковал Запорожье беспилотниками: пятеро раненых
Российские войска продолжают террор Запорожья, атакуя город ударными беспилотниками
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
В результате удара вражеского дрона по автомобилю, стоявшему неподалеку от одного из городских торговых центров, ранения получили два человека.
Кроме того, враг пытается атаковать объекты критической инфраструктуры города. Известно о трех травмированных из-за атаки на один из объектов – им оказали всю необходимую медпомощь.
Напомним, за прошедшие сутки в Запорожье и Запорожском районе в результате вражеских атак ранения получили 11 человек.
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