Вражеские атаки на Сумщину: четверо пострадавших, повреждена инфраструктура

Фото: Национальная полиция

В Сумской области полиция документирует последствия российских обстрелов в ряде общин. В результате атак травмированы по меньшей мере четыре человека, повреждены жилые дома, транспорт и объекты гражданской инфраструктуры

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

В Белопольской общине в результате удара вражеского беспилотника ранения получили три человека – мужчины в возрасте 59 и 47 лет, а также 62-летняя женщина. Также там повреждены жилые дома, транспортные средства и объекты инфраструктуры.

В Глуховской общине российские удары повлекли за собой разрушение жилого дома, автомобиля и объектов гражданской инфраструктуры.

В Новослободской и Юнаковской общинах в результате атак врага уничтожены частные домохозяйства.

В Середино-Будской общине повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и объекты инфраструктуры. Кроме того, в медицинское учреждение обратился 70-летний мужчина, получивший травмы в результате попадания вражеского беспилотника в ночь на 15 июня.

В Шосткинской общине зафиксированы повреждения объектов инфраструктуры.

По всем фактам возбуждены уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления).

Напомним, поздно вечером 16 июня российские войска нанесли удар по одному из районов Запорожья. В результате вражеской атаки погиб один человек, еще семеро жителей обратились за медицинской помощью.