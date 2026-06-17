На Запоріжжі внаслідок атак загинула одна людина, поранено 14 осіб

Фото: Запорізька ОВА

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, у Запоріжжі та Запорізькому районі внаслідок ворожих атак загинула одна людина, ще 14 отримали поранення.

Зокрема, було здійснено 28 авіаційних ударів по низці населених пунктів, серед яких Зарічне, Тернувате, Комишуваха, Ясна Поляна, Різдвянка, Лісне, Таврійське, Юрківка, Новоселівка, Вільнянка та інші.

Крім того, 642 безпілотники різних типів, переважно FPV-дрони, атакували Запоріжжя та низку громад області, зокрема Кушугум, Балабине, Малокатеринівку, Оріхів, Гуляйполе, Степногірськ та інші населені пункти.

Зафіксовано також вісім обстрілів із реактивних систем залпового вогню по Оріхову, Малій Токмачці, Новоіванівці та Новоселівці.

Ще 253 артилерійські удари припали по низці населених пунктів, серед яких Оріхів, Гуляйполе, Степногірськ, Приморське, Мала Токмачка та інші громади регіону.

Надійшло 72 повідомлення про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо, російські війська щодня тероризують Запоріжжя, атакуючи місто ударними безпілотниками. Напередодні, внаслідок удару ворожого дрона по автомобілю, що перебував неподалік одного з міських торговельних центрів, поранення дістали двоє людей.