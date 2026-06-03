Массированная атака на Запорожскую область: один человек погиб, трое ранены
В результате вражеских атак по Запорожскому району погиб один человек, еще трое получили ранения
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, в течение суток российские войска нанесли 948 ударов по 41 населенному пункту Запорожской области.
В частности, зафиксировано 20 авиаударов по ряду населенных пунктов, среди которых Новониколаевка, Чаривное, Червона Криниця, Омельник, Малая Токмачка и другие.
Также противник выпустил 12 ракет по Запорожью.
Кроме того, за сутки зафиксировано 688 атак дронами разной модификации, преимущественно FPV. Под ударом оказались Запорожье и десятки населенных пунктов области, в том числе Кушугум, Балабино, Камышеваха, Гуляйполе, Малая Токмачка и другие.
Еще 228 артиллерийских ударов пришлись по прифронтовым общинам региона.
По данным местных властей, поступило 119 сообщений о повреждениях жилых домов, объектов инфраструктуры и автомобилей.
Напомним, утром 3 июня российские войска нанесли удар по Запорожскому району. Попадание зафиксировали на территории автозаправочной станции. В результате атаки возник пожар. Обошлось без пострадавших.