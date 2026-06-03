Фото: полиция

За сутки на территории Сумской области зафиксированы обстрелы 36 населенных пунктов. Враг совершал удары по Сумскому, Шосткинскому, Ахтырскому и Конотопскому районам

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Глуховской громаде в результате атаки беспилотника на автомобиль погиб 72-летний мужчина. Из-за удара дрона по дому травмирован 5-месячный мальчик, а попадание БпЛА в микроавтобус привело к ранению пяти человек: 41-летнего мужчину и четырех женщин в возрасте 37, 47, 58 и 63 года.

В Сумской громаде пострадали восемь гражданских, среди которых мальчики 6 и 11 лет и 15-летняя девочка. Также ранения получили женщины в возрасте 36, 42, 62 и 76 лет и 26-летний мужчина.

В других громадах области также зафиксированы пострадавшие. В Кириковской громаде из-за попадания вражеского БПЛА в частный дом пострадала 85-летняя. В Николаевской поселковой громаде травмы получила 73-летняя женщина, а в Хутор-Михайловской – из-за атаки вражеского дрона была ранена 74-летняя местная жительница.

Кроме того, в Краснопольской громаде в результате удара беспилотника ранен 36-летний мужчина, а из-за попадания управляемой авиабомбы в дом травмирована 88-летняя женщина.

В результате обстрелов повреждены частные и многоквартирные дома, транспортные средства и объекты гражданской инфраструктуры. На местах попаданий работали следователи и взрывотехники.

Напомним, утром 3 июня российские войска нанесли удар по Запорожскому району – попадание зафиксировали на территории АЗС.