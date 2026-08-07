В Ровенской области автовоз ушел в занос и перевернулся: повреждены четыре автомобиля

Фото: полиция Ровенской области

На трассе Киев – Чоп вблизи Квасилова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автовоза. Водитель грузовика не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось

Об этом сообщили в полиции Ровенской области, передает RegioNews .

По данным следствия, авария произошла 6 августа около 22:10. 33-летний житель Радивилова, управлявший грузовым автомобилем Mercedes-Benz Sprinter с тягачем, потерял контроль над транспортным средством. Это привело к неуправляемому заносу и дальнейшему опрокидыванию.

В результате ДТП водитель получил травмы. Его госпитализировали в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь, после чего отпустили домой.

Механические повреждения получили как сам грузовой автомобиль, так и три транспортных средства, которые перевозились на прицепе.

Правоохранители решают вопрос о привлечении руководителя к административной ответственности по ст. 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях — нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств.

Напомним, что 6 августа в Киеве на Кольцевой дороге произошло дорожно-транспортное происшествие, из-за чего движение транспорта в направлении станции метро "Академгородок" значительно затруднено