Вражеские обстрелы в Запорожье: более 5 тысяч потребителей остались без света

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Российские атаки повлекли за собой новые перебои с электроснабжением в Запорожском районе — без света остались более 5 тысяч потребителей

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews .

Отмечается, что в результате вражеских ударов полностью обесточены два населенных пункта. Всего без электроснабжения осталось более пяти тысяч абонентов.

В настоящее время энергетики готовятся к проведению аварийно-восстановительных работ, однако начать их смогут только после стабилизации ситуации безопасности и получения соответствующих разрешений.

Напомним, что в результате боевых действий и обстрелов энергообъектов без электроснабжения временно остается часть потребителей в Донецкой, Николаевской, Сумской, Харьковской, Киевской и Черниговской областях.