Более 15 атак по Днепропетровской области: повреждены агропредприятие и инфраструктура
Ночью 3 июня русские войска более 15 раз ударили по Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией. Под вражеским огнем оказались три района региона
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
На Никопольщине оккупанты били по райцентру, а также по Марганецкой, Красногригоровской, Покровской и Мировской громадам. В результате атак поврежден частный дом и инфраструктура.
В Каменском в результате обстрела повреждено здание, которое не эксплуатируется.
В Самаровском районе враг нанес удар по Губинисской громаде. Там повреждены агропредприятие и магазин.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Напомним, в течение 2 июня российские оккупанты совершили массированные атаки на пять районов Днепропетровской области, используя беспилотники, авиационную бомбу и артиллерию.