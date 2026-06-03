Фото: ОВА

Ночью 3 июня русские войска более 15 раз ударили по Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией. Под вражеским огнем оказались три района региона

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

На Никопольщине оккупанты били по райцентру, а также по Марганецкой, Красногригоровской, Покровской и Мировской громадам. В результате атак поврежден частный дом и инфраструктура.

В Каменском в результате обстрела повреждено здание, которое не эксплуатируется.

В Самаровском районе враг нанес удар по Губинисской громаде. Там повреждены агропредприятие и магазин.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, в течение 2 июня российские оккупанты совершили массированные атаки на пять районов Днепропетровской области, используя беспилотники, авиационную бомбу и артиллерию.