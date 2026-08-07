Иллюстративное фото: из открытых источников

В пятницу, 7 августа, в селе Коблево Николаевской области в акватории Черного моря сдетонировал боеприпас

Об этом сообщил и.о. начальника Николаевской ОВА Георгий Решетилов, передает RegioNews.

В результате взрыва погиб 45-летний мужчина, находившийся в воде. Еще две женщины, которые были на берегу, получили ранения. 47-летней пострадавшей оказали помощь на месте, а 63-летнюю женщину госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Участок, где произошел взрыв, был огражден и имел предупредительные знаки о минной опасности.

Гражданам в который раз напоминают, что в пределах Николаевской области купание в море строго запрещено из-за высокого риска для жизни.

Напомним, ранее в Херсоне мужчина подорвался на противопехотной мине "лепесток". От полученных травм он погиб на месте.