В море в Коблево взорвалась мина: один мужчина погиб, две женщины ранены
В пятницу, 7 августа, в селе Коблево Николаевской области в акватории Черного моря сдетонировал боеприпас
Об этом сообщил и.о. начальника Николаевской ОВА Георгий Решетилов, передает RegioNews.
В результате взрыва погиб 45-летний мужчина, находившийся в воде. Еще две женщины, которые были на берегу, получили ранения. 47-летней пострадавшей оказали помощь на месте, а 63-летнюю женщину госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Участок, где произошел взрыв, был огражден и имел предупредительные знаки о минной опасности.
Гражданам в который раз напоминают, что в пределах Николаевской области купание в море строго запрещено из-за высокого риска для жизни.
Напомним, ранее в Херсоне мужчина подорвался на противопехотной мине "лепесток". От полученных травм он погиб на месте.