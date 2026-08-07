Фото: полиция

Днем 6 августа возле одной из многоэтажек в Приморском районе Одессы обнаружили тело 12-летней девочки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По предварительной информации, девочка вместе с бабушкой приехала в Одессу на отдых из другой области. Она выпрыгнула с балкона общего пользования, расположенного на седьмом этаже дома. От полученных травм ребенок скончался на месте.

Известно, что семья погибшей в поле зрения полиции не попадала.

По факту происшествия возбуждено уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины с примечанием "самоубийство". Расследование продолжается.

Напомним, вечером 4 августа на Сумщине в квартире нашли мертвым 15-летнего парня. Предварительно, подросток покончил жизнь самоубийством через повешение.