Цинический удар по спасателям в Запорожском районе: двое бойцов ГСЧС получили ранения

Фото: Иван Федоров

Российские войска 7 августа повторно атаковали спасателей в Запорожском районе во время ликвидации последствий предварительных обстрелов. В результате удара пострадали двое сотрудников ГСЧС, поврежден пожарный автомобиль

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews .

Враг нанес повторный удар в тот момент, когда пожарное подразделение тушило возгорание, возникшее после предыдущей атаки.

"Враг попал в пожарный автомобиль, когда спасатели тушили пожар после предварительного вражеского удара", - отметил Федоров.

В результате атаки повреждена пожарно-спасательная техника. Также зафиксировано разрушение хозяйственного сооружения на территории частного домовладения с последующим возгоранием.

Двое спасателей были госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, что российские атаки повлекли за собой новые перебои с электроснабжением в Запорожском районе — без света остались более 5 тысяч потребителей.