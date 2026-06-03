Враг атаковал Запорожский район: вспыхнул пожар на АЗС (Обновлено)
Сегодня утром российские войска нанесли удар по Запорожскому району
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По предварительным данным, попадание было зафиксировано на территории автозаправочной станции. В результате атаки возник пожар.
Пока информации о пострадавших нет. Предварительно известно, что обошлось без жертв и травмированных.
Пожар чрезвычайники уже ликвидировали.
Напомним, 2 июня военные РФ атаковали Херсонщину с помощью ствольной и реактивной артиллерии, разного типа БпЛА. В результате российской агрессии 10 человек получили травмы. Среди пострадавших есть несовершеннолетняя девушка.
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