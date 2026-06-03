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Сегодня утром российские войска нанесли удар по Запорожскому району

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По предварительным данным, попадание было зафиксировано на территории автозаправочной станции. В результате атаки возник пожар.

Пока информации о пострадавших нет. Предварительно известно, что обошлось без жертв и травмированных.

Пожар чрезвычайники уже ликвидировали.

Напомним, 2 июня военные РФ атаковали Херсонщину с помощью ствольной и реактивной артиллерии, разного типа БпЛА. В результате российской агрессии 10 человек получили травмы. Среди пострадавших есть несовершеннолетняя девушка.