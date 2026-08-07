В Киевской области мужчина погиб в огне

Фото: Национальная полиция

Трагедия произошла на одной из улиц поселка Коцюбинское. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

В поселке Коцюбинское загорелся частный дом. К сожалению, во время тушения пламени спасатели обнаружили тело 58-летнего местного жителя. Предварительно причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Правоохранители будут выяснять точные обстоятельства.

"Полицейские Киевщины призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности", - говорят в полиции.

Напомним, в Кривом Роге во время пожара в доме погибли супруги – 87-летний мужчина и 84-летняя женщина.