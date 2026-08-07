Во время жатвы в поле на Ровенщине вспыхнул комбайн

Фото: ГСЧС Ровенской области

В среду, 6 августа, в 14:06 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании комбайна, которое произошло во время его движения вблизи села Берестья Сарненского района

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Ровенской области, передает RegioNews.

К моменту прибытия спасателей огонь охватил моторный отсек спецтехники.

Пожарные оперативно ликвидировали пожар, не допустив распространения огня.

В результате инцидента никто не погиб и не пострадал. Причину возникновения пожара, а также размер нанесенного ущерба устанавливают специалисты.

Напомним, утром 14 июля в селе на Львовщине во время пожара в доме погибли трое мужчин. Причины пожара и все обстоятельства трагедии устанавливают.

Читайте также: Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности