В Днепровском районе из-за вражеского удара вспыхнули склады логистической компании

Фото: Днепропетровская ОВА

В Днепровском районе 7 августа в результате очередного российского удара занялись склады логистической компании. Информация о возможных пострадавших в настоящее время уточняется

Об этом сообщил глава Днепровской районной военной администрации Александр Ганжа, передает RegioNews .

"Враг снова нанес удар. Загорелись склады логистической компании в Днепровском районе. Информация о пострадавших уточняется", — отметил он.

По предварительным данным, после попадания на территории логистического объекта возник пожар. На месте работают спасатели и экстренные службы, ликвидирующие возгорание и устанавливающие масштабы разрушений.

Напомним, что российские войска 7 августа повторно атаковали спасателей в Запорожском районе во время ликвидации последствий предварительных обстрелов. В результате удара пострадали двое сотрудников ГСЧС, поврежден пожарный автомобиль.