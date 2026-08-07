В Харькове столкнулись автобус и два авто: девять человек травмированы

Фото: Национальная полиция

В Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковых автомобилей и автобуса, в результате которого травмировались девять человек

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Авария произошла утром 7 августа на перекрестке проспекта Алешина и улицы Библика.

По предварительным данным полиции, 28-летний водитель автомобиля Toyota выехал на перекресток на запрещенный сигнал светофора и столкнулся с автобусом Karsan под управлением 73-летнего водителя. Автобус в этот момент двигался по проспекту Алешина на зеленый сигнал светофора.

После столкновения автобус выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Ford, за рулем которого находился 53-летний мужчина.

В результате аварии травмы получили девять человек, среди них – водитель и пассажиры автобуса. Всем пострадавшим медики оказывают необходимую помощь.

Два человека получили травмы средней степени тяжести, еще семеро – легкие телесные повреждения.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливают правоохранители.

Напомним, в Тернопольской области в результате ДТП пострадали 6 человек. На перекрестке дорог столкнулись автомобили IKSO Samand и Lexus ES 300. По факту аварии возбуждено уголовное производство.