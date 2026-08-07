Взрыв гранаты в Ровенской области: тяжело травмировано студентов, подозрение получил хозяин дома

Фото: полиция Ровенской области

В селе Белая Криница Ровенского района в результате взрыва гранаты тяжело пострадали два молодых человека. Правоохранители сообщили о подозрении 48-летнему хозяину дома, который, по данным следствия, принес боеприпас в дом

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

Как сообщили в полиции Ровенской области, мужчина был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания.

По данным следствия, 22-летний парень вместе со своей 23-летней девушкой учатся в одном из столичных университетов и приехали погостить к родителям юноши.

Инцидент произошел накануне около 8:30. Молодой человек нашел в комнате гранату, которая сдетонировала у него в руках. В момент взрыва рядом находилась его девушка.

У парня медики диагностировали:

минно-взрывную травму;

проникающее ранение живота;

ампутацию кисти;

неполную ампутацию пальца другой руки;

множественные рваные раны.

У девушки обнаружили:

минно-взрывную травму;

травму лицевого черепа;

травматическое повреждение селезенки;

пневмоторакс.

Оба пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи.

На месте происшествия работали взрывотехники, изъявшие обломки боевой осколочной гранаты.

В ходе расследования полицейские установили, что боеприпас в дом принес 48-летний хозяин дома. Его задержали и сообщили о подозрении. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, что в Подольске Одесской области произошел взрыв возле одного из местных лицеев, в результате которого травмировался 13-летний парень. Правоохранители задержали мужчину, бросившего взрывной предмет в сторону группы подростков.