Взрыв гранаты в Ровенской области: тяжело травмировано студентов, подозрение получил хозяин дома
В селе Белая Криница Ровенского района в результате взрыва гранаты тяжело пострадали два молодых человека. Правоохранители сообщили о подозрении 48-летнему хозяину дома, который, по данным следствия, принес боеприпас в дом
Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .
Как сообщили в полиции Ровенской области, мужчина был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания.
По данным следствия, 22-летний парень вместе со своей 23-летней девушкой учатся в одном из столичных университетов и приехали погостить к родителям юноши.
Инцидент произошел накануне около 8:30. Молодой человек нашел в комнате гранату, которая сдетонировала у него в руках. В момент взрыва рядом находилась его девушка.
У парня медики диагностировали:
-
минно-взрывную травму;
-
проникающее ранение живота;
-
ампутацию кисти;
-
неполную ампутацию пальца другой руки;
-
множественные рваные раны.
У девушки обнаружили:
-
минно-взрывную травму;
-
травму лицевого черепа;
-
травматическое повреждение селезенки;
-
пневмоторакс.
Оба пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи.
На месте происшествия работали взрывотехники, изъявшие обломки боевой осколочной гранаты.
В ходе расследования полицейские установили, что боеприпас в дом принес 48-летний хозяин дома. Его задержали и сообщили о подозрении. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, что в Подольске Одесской области произошел взрыв возле одного из местных лицеев, в результате которого травмировался 13-летний парень. Правоохранители задержали мужчину, бросившего взрывной предмет в сторону группы подростков.