Россияне ударили по Изюму из РСЗО: погибли два человека, еще четверо пострадали

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Российские войска днем 7 августа нанесли удар по Изюму Харьковской области. В результате атаки погибли два гражданских человека, еще четверо получили ранения

Об этом сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и Изюмская ГВА, передает RegioNews.

По предварительным данным, враг атаковал город из реактивных систем залпового огня с кассетной боевой частью в 12:18.

Попадание зафиксировали на улице Владимира Вакуленко.

К сожалению, в результате атаки погибли 2 гражданских лица. Еще 4 человека пострадали, среди них у двоих зафиксирована острая реакция на стресс.

Также возник пожар на площади около 400 квадратных метров. Подразделения ГСЧС ликвидируют последствия российского удара.

Напомним, 7 августа российские войска также атаковали FPV-дроном поселок Кушугум Запорожского района. В результате вражеского удара погибла женщина, пострадали еще два человека.