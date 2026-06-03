Фото: полиция

За прошедшие сутки под вражеским террором дронов, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились 37 населенных пунктов Херсонской области

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили 11 многоэтажек и 25 частных домов.

Также оккупанты повредили хозяйственное сооружение, газопровод, сельхозтехнику и частные автомобили.

Из-за российских ударов получили ранения 19 человек, среди них – один ребенок.

Напомним, за сутки на территории Сумской области зафиксированы обстрелы 36 населенных пунктов. Враг совершал удары по Сумскому, Шосткинскому, Ахтырскому и Конотопскому районам. Из-за обстрелов погиб один человек, 18 – ранены.