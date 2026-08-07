В Кривом Роге мужчина устроил стрельбу в центре города: есть раненый
Инцидент произошел на одной из улиц Центрально-Городского района города Кривой Рог 6 августа около 17 часов. В результате стрельбы получил ранение мужчина
Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.
Как выяснили правоохранители, между двумя мужчинами произошел конфликт. Тогда 27-летний мужчина выстрелил из травматического оружия в сторону автомобиля. В результате выстрела повреждена машина, а также получил ранение 28-летний владелец авто. Правоохранители задержали стрелку.
"Решается вопрос по поводу сообщения фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство)", - говорят в полиции.
Напомним, ранее в Голосеевском районе Киева 20-летний местный житель устроил стрельбу из сигнального устройства у жилых домов.