В Кривом Роге мужчина устроил стрельбу в центре города: есть раненый

Фото: Национальная полиция

Инцидент произошел на одной из улиц Центрально-Городского района города Кривой Рог 6 августа около 17 часов. В результате стрельбы получил ранение мужчина

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, между двумя мужчинами произошел конфликт. Тогда 27-летний мужчина выстрелил из травматического оружия в сторону автомобиля. В результате выстрела повреждена машина, а также получил ранение 28-летний владелец авто. Правоохранители задержали стрелку.

"Решается вопрос по поводу сообщения фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство)", - говорят в полиции.

Напомним, ранее в Голосеевском районе Киева 20-летний местный житель устроил стрельбу из сигнального устройства у жилых домов.