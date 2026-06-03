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03 червня 2026, 08:26

Масована атака на Запорізьку область: одна людина загинула, троє поранені

03 червня 2026, 08:26
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Фото: Запорізька ОВА
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Унаслідок ворожих атак по Запорізькому району загинула одна людина, ще троє дістали поранення

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його свлоами, впродовж доби російські війська здійснили 948 ударів по 41 населеному пункту Запорізької області.

Зокрема, зафіксовано 20 авіаударів по низці населених пунктів, серед яких Новомиколаївка, Чарівне, Червона Криниця, Омельник, Мала Токмачка та інші.

Також противник випустив 12 ракет по Запоріжжю.

Крім того, за добу зафіксовано 688 атак дронами різної модифікації, переважно FPV. Під ударом опинилися Запоріжжя та десятки населених пунктів області, зокрема Кушугум, Балабине, Комишуваха, Гуляйполе, Мала Токмачка та інші.

Ще 228 артилерійських ударів прийшлися по прифронтових громадах регіону.

За даними місцевої влади, надійшло 119 повідомлень про пошкодження житлових будинків, об’єктів інфраструктури та автомобілів.

Нагадаємо, зранку 3 червня російські війська завдали удару по Запорізькому району. Влучання зафіксували на території автозаправної станції. Внаслідок атаки виникла пожежа. Обійшлося без постраждалих.

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