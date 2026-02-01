Росіяни вдарили по пологовому будинку в Запоріжжі: серед постраждалих жінки, які були на огляді

Фото: ОВА

Росіяни вдень 1 лютого завдали удар по Запоріжжю. Ціллю ворога став пологовий будинок

Про це повідомив голова ОВА Запорізької області, передає RegioNews.

За словами Івана Федорова, росіяни вдарили по пологовому будинку Запоріжжя. На цей час відомо вже про щонайменше шість постраждалих. Всім надають необхідну допомогу.

"Серед потерпілих двоє жінок, які були на огляді під час ворожого удару", - повідомив голова ОВА.

Нагадаємо, також у ніч на 1 лютого росіяни атакували Дніпропетровщину. У Дніпрі внаслідок удару дроном загинули двоє людей.