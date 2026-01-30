Фото: ОВА

В течение суток российские оккупанты нанесли 799 ударов по 33 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

войска РФ нанесли 14 авиационных ударов по Кушугуму, Малокатериновке, Барвиновке, Любицкому, Новому Полю, Зализничному, Воздвижовке, Верхней Терсе, Чаривному и Копаням.

493 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Вольнянск, Новониколаевку, Таврическое, Софиевку, Спасовку, Степногорск, Приморское, Лукьяновское, Павловку, Гуляйполе, Орехов, Зализничное, Новоандреевку, Новоданиловку, Новоданиловку, Староукраинку, Варваровку, Леноконстантиновку, Доброполье и Косовцево.

7 обстрелов из РСЗО нанесены по Зализничному, Новоандреевке, Чаривному, Прилукам и Доброполью.

285 артиллерийских ударов нанесены по территории Красноднепровки, Степногорска, Приморского, Лукьяновского, Павловки, Гуляйполя, Железнодорожного, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья, Варваровки, Доброполья и Прилук.

В результате вражеских атак на областной центр и Запорожский район получили ранения 67-летний мужчина и женщины 48 и 57 лет.

В полицию поступили 132 сообщения о повреждении жилья и объектов инфраструктуры.

Напомним, 29 января в 23:19 российские войска нанесли удар по многоэтажному дому в одном из спальных районов Запорожья. Масштабы повреждения уточняются.