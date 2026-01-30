Россияне за сутки почти 800 раз били по Запорожской области: трое раненых
В течение суток российские оккупанты нанесли 799 ударов по 33 населенным пунктам Запорожской области
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
- войска РФ нанесли 14 авиационных ударов по Кушугуму, Малокатериновке, Барвиновке, Любицкому, Новому Полю, Зализничному, Воздвижовке, Верхней Терсе, Чаривному и Копаням.
- 493 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Вольнянск, Новониколаевку, Таврическое, Софиевку, Спасовку, Степногорск, Приморское, Лукьяновское, Павловку, Гуляйполе, Орехов, Зализничное, Новоандреевку, Новоданиловку, Новоданиловку, Староукраинку, Варваровку, Леноконстантиновку, Доброполье и Косовцево.
- 7 обстрелов из РСЗО нанесены по Зализничному, Новоандреевке, Чаривному, Прилукам и Доброполью.
- 285 артиллерийских ударов нанесены по территории Красноднепровки, Степногорска, Приморского, Лукьяновского, Павловки, Гуляйполя, Железнодорожного, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья, Варваровки, Доброполья и Прилук.
В результате вражеских атак на областной центр и Запорожский район получили ранения 67-летний мужчина и женщины 48 и 57 лет.
В полицию поступили 132 сообщения о повреждении жилья и объектов инфраструктуры.
Напомним, 29 января в 23:19 российские войска нанесли удар по многоэтажному дому в одном из спальных районов Запорожья. Масштабы повреждения уточняются.
