20:26  29 января
Трамп попросил Путина не обстреливать Киев
19:10  29 января
Львов готовится к введению режима чрезвычайной ситуации
15:59  29 января
В Украину идут 20-градусные морозы
UA | RU
UA | RU
30 января 2026, 07:03

Россияне ударили по жилому дому в Запорожье

30 января 2026, 07:03
Читайте також українською мовою
Фото: Запорожская ОВА
Читайте також
українською мовою

В четверг, 29 января, в 23:19 российские войска нанесли удар по многоэтажному жилому дому в одном из спальных районов Запорожья

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Предварительно, в результате атаки пострадал один человек.

В дома вылетели окна, повреждены балконы и другие элементы фасада.

Уточняются обстоятельства и масштабы разрушений.

Напомним, ранее Федоров сообщил, что оккупантиы нанесли вражеский удар по объекту промышленной инфраструктуры.

Как известно, президент Владимир Зеленский анонсировал энергетическое перемирие между Украиной и РФ. По его словам, украинская сторона на переговорах с США и РФ в Абу-Даби обсуждала возможность такой тишины рассчитывают, что договоренности будут выполняться.

Читайте также: Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Запорожье атака повреждения российская армия многоквартирный дом окна
У Трампа заявили о "значительном прогрессе" в переговорах по завершению войны в Украине
29 января 2026, 21:08
Трамп попросил Путина не обстреливать Киев
29 января 2026, 20:26
Кривой Рог под ударом дронов: одна погибшая, трое раненых, полиция работает на месте
29 января 2026, 19:57
Все новости »
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
Россияне за сутки почти 800 раз били по Запорожской области: трое раненых
30 января 2026, 07:40
Украина получила котельное оборудование от Италии: его передадут общинам 10 областей
30 января 2026, 07:39
Враг потерял за сутки более 1300 солдат, четыре ББМ и 15 артсистем – Генштаб ВСУ
30 января 2026, 07:28
"Потерял" в декларации имущество на 144 млн грн: на Харьковщине будут судить экс-депутата
30 января 2026, 07:21
Украина заработала на сливочном масле миллионы долларов: какая прибыль за год
29 января 2026, 23:55
Рынок кукурузы в Украине: цены взлетают из-за обстрелов
29 января 2026, 23:35
Экссоветница Ермака переехала из Украины в США
29 января 2026, 23:02
Пограничники показали, как уничтожают российских захватчиков в Харьковской области
29 января 2026, 22:46
Россияне нанесли удар по объекту промышленной инфраструктуры в Запорожье
29 января 2026, 22:37
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Все публикации »
Алексей Гончаренко
Остап Дроздов
Юрий Касьянов
Все блоги »