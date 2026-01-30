Россияне ударили по жилому дому в Запорожье
В четверг, 29 января, в 23:19 российские войска нанесли удар по многоэтажному жилому дому в одном из спальных районов Запорожья
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
Предварительно, в результате атаки пострадал один человек.
В дома вылетели окна, повреждены балконы и другие элементы фасада.
Уточняются обстоятельства и масштабы разрушений.
Напомним, ранее Федоров сообщил, что оккупантиы нанесли вражеский удар по объекту промышленной инфраструктуры.
Как известно, президент Владимир Зеленский анонсировал энергетическое перемирие между Украиной и РФ. По его словам, украинская сторона на переговорах с США и РФ в Абу-Даби обсуждала возможность такой тишины рассчитывают, что договоренности будут выполняться.
