Росіяни за добу майже 800 разів били по Запорізькій області: троє поранених
Впродовж доби російські окупанти завдали 799 ударів по 33 населених пунктах Запорізької області
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
- війська РФ здійснили 14 авіаційних ударів по Кушугуму, Малокатеринівці, Барвінівці, Любицькому, Новому Полю, Залізничному, Воздвижівці, Верхній Терсі, Чарівному та Копанях.
- 493 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Новомиколаївку, Таврійське, Софіївку, Спасівку, Степногірськ, Приморське, Лук'янівське, Павлівку, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогірʼя, Староукраїнку, Варварівку, Оленокостянтинівку, Добропілля та Косівцеве.
- 7 обстрілів із РСЗВ завдано по Залізничному, Новоандріївці, Чарівному, Прилуках та Добропіллю.
- 285 артилерійських ударів нанесено по території Червонодніпровки, Степногірська, Приморського, Лук'янівського, Павлівки, Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогірʼя, Варварівки, Добропілля та Прилук.
Внаслідок ворожих атак на обласний центр та Запорізький район отримали поранення 67-річний чоловік та жінки 48 та 57 років.
До поліції надійшли 132 повідомлення про пошкодження житла та об’єктів інфраструктури.
Нагадаємо, 29 січня о 23:19 російські війська завдали удару по багатоповерховому будинку в одному із спальних районів Запоріжжя. Масштаби пошкодження уточнюються.
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі