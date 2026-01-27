В Запорожье несовершеннолетний стрелял в воздух и ранил себя

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительным данным, парень 2010 года рождения во дворе многоквартирного дома произвел несколько выстрелов в воздух, после чего случайно упал и ранил себя еще одним выстрелом.

Сейчас он госпитализирован.

Полицейские на месте происшествия выясняют все обстоятельства и происхождение оружия.

Решается вопрос о правовой квалификации события и внесении его в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, в Черкасской области мужчина из автомата стрелял по частным домам. Пули повредили входные ворота, забор и автомобиль. К счастью, в результате стрельбы никто не пострадал.