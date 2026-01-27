В Запорожье несовершеннолетний стрелял в воздух и ранил себя
В Запорожье правоохранители выясняют обстоятельства огнестрельного ранения несовершеннолетнего
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
По предварительным данным, парень 2010 года рождения во дворе многоквартирного дома произвел несколько выстрелов в воздух, после чего случайно упал и ранил себя еще одним выстрелом.
Сейчас он госпитализирован.
Полицейские на месте происшествия выясняют все обстоятельства и происхождение оружия.
Решается вопрос о правовой квалификации события и внесении его в Единый реестр досудебных расследований.
Напомним, в Черкасской области мужчина из автомата стрелял по частным домам. Пули повредили входные ворота, забор и автомобиль. К счастью, в результате стрельбы никто не пострадал.
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
Украинские пограничники показали, как уничтожают россиян на Покровском направлении
27 января 2026, 15:30Шпионские камеры и наушники: как на Буковине "сдавали" водительские экзамены за $1500
27 января 2026, 15:14Во Львовской области похоронили народного депутата Ореста Саламаху, погибшего в ДТП
27 января 2026, 14:58На Запорожье российский дрон прицельно ударил по авто офицера-спасателя
27 января 2026, 14:41В Одессе после российской атаки двое погибших: тела вытащили из-под завалов
27 января 2026, 14:29В Полтавской области водитель иномарки сбил ребенка
27 января 2026, 14:20В Ровно водитель в нетрезвом виде сбил подростка – получил 2 года лишения свободы
27 января 2026, 13:42В Одесской области пограничники изъяли коллекцию старинных монет, которые женщина везла в Румынию
27 января 2026, 13:34В случае проблем с водой на Троещине будем делать туалеты "как в деревне" – Бахматов
27 января 2026, 13:25В Кривом Роге женщина кастрюлей забила мать до смерти
27 января 2026, 13:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе