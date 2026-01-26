14:23  26 января
Завтра в Украине резко потеплеет: где температура может подняться до +6
12:25  26 января
В Полтавской области в доме взорвался газовый баллон: трое пострадавших
08:58  26 января
Катался на скайсерфинге: в Киеве мужчина провалился под лед
26 января 2026, 10:58

В Черкасской области мужчина из автомата стрелял по домам

26 января 2026, 10:58
Фото: полиция
Происшестиве случилось вечером 25 января в селе Боровица Черкасского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Около 22:00 39-летний местный житель, находясь на улице, беспричинно произвел, по меньшей мере, четыре выстрела из автомата в сторону частных домовладений. Пули повредили входные ворота, забор и автомобиль. После этого мужчина скрылся. К счастью, в результате стрельбы никто не пострадал.

Правоохранители установили местонахождение фигуранта и задержали его.

Автомат и другие вещдоки полицейские изъяли и направили на экспертизу. Мужчине объявили подозрение по ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением оружия) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами) УК Украины.

Фигуранту грозит от 3 до 7 лет заключения.

Напомним, ранее в Одессе задержали мужчин, посреди улицы со стрельбой похитивших 19-летнюю девушку. Злоумышленников задержали.

Черкасская область происшествия стрельба задержание злоумышленник
