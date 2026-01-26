Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Около 22:00 39-летний местный житель, находясь на улице, беспричинно произвел, по меньшей мере, четыре выстрела из автомата в сторону частных домовладений. Пули повредили входные ворота, забор и автомобиль. После этого мужчина скрылся. К счастью, в результате стрельбы никто не пострадал.

Правоохранители установили местонахождение фигуранта и задержали его.

Автомат и другие вещдоки полицейские изъяли и направили на экспертизу. Мужчине объявили подозрение по ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением оружия) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами) УК Украины.

Фигуранту грозит от 3 до 7 лет заключения.

