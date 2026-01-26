16:40  26 января
Россияне активно обстреливают Херсонскую ТЭЦ
14:23  26 января
Завтра в Украине резко потеплеет: где температура может подняться до +6
11:29  26 января
В Житомирской области грузовик въехал в маршрутку с пассажирами: есть травмированные
UA | RU
UA | RU
26 января 2026, 18:27

Раздавались выстрелы: в Киевской области мужчина с гранатой угрожал прохожим и полиции

26 января 2026, 18:27
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Правоохранители получили вызов от очевидцев и были вынуждены действовать для устранения угрозы в людном месте

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В поселке Немишаево Киевской области произошел инцидент с участием мужчины, который находился на улице с предметом, похожим на гранату, и создавал угрозу для окружающих. В патрульную полицию обратились прохожие, заметившие подозрительное поведение неизвестного на улице Центральной. Люди сообщили, что мужчина держит в руках вероятный боеприпас и ведет себя опасно. Информацию оперативно передали ближайшим нарядам.

Патрульные прибыли по указанному адресу и обнаружили гражданина с гранатой. Правоохранители неоднократно выдвигали законные требования прекратить противоправные действия и предупреждали о последствиях. По данным полиции, мужчина реагировал агрессивно и не следовал указаниям. Он пытался использовать боеприпас, чем создавал реальную угрозу прохожим и самим инспекторам.

В целях защиты жизни и здоровья людей инспектор патрульной полиции применил табельное огнестрельное оружие. В результате правонарушитель получил огнестрельные ранения. Ему оказали первую помощь на месте, после чего медики госпитализировали мужчину в лечебное учреждение. Состояние раненого уточняется, медики проводят необходимые обследования.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, а также руководство Главного управления полиции и подразделений патрульной полиции. Специалисты документируют обстановку, изымают вещественные доказательства и опрашивают свидетелей. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента и проверяют законность действий участников происшествия. По результатам проверки будут приняты соответствующие процессуальные решения.

Напомним, в Житомире правоохранители задержали двух человек после серии инцидентов: 44-летний мужчина во время застолья бросил в окно гранатообразный предмет, который взорвался возле припаркованных автомобилей, а затем 39-летняя хозяйка в ответ на ссору ударила его кухонным ножом в живот.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Граната Киевская область стрельба инцидент
Угрожал взрывом в соцсетях: в Черкасской области мужчину взяли под стражу
26 января 2026, 17:57
На Киевщине взорвался балкон в многоэтажке – что произошло
26 января 2026, 15:15
В Черкасской области мужчина из автомата стрелял по домам
26 января 2026, 10:58
Все новости »
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
Днепропетровщину враг атаковал FPV-дронами и артиллерией: последствия
26 января 2026, 18:57
В Херсоне после артиллерийского удара ранена 70-летняя женщина - патрульные эвакуировали ее
26 января 2026, 18:44
Готовили взрыв в центре столицы: в Киеве судили агентов РФ, планировавших теракт
26 января 2026, 18:35
В Ивано-Франковской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса: 5 пассажиров в больнице
26 января 2026, 18:12
Стало известно, как долго будут действовать графики отключений электроэнергии
26 января 2026, 17:59
Угрожал взрывом в соцсетях: в Черкасской области мужчину взяли под стражу
26 января 2026, 17:57
В Кировоградской области развернули дополнительные 50 пунктов несокрушимости
26 января 2026, 17:50
Экс-главе Тернопольского облсовета Михаилу Головко отменили многотысячный штраф
26 января 2026, 17:35
Запорожские ветераны провели мемориальный шахматный турнир имени защитника Украины Дмитрия Ермакова
26 января 2026, 17:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
Все публикации »
Тарас Загородний
Виталий Портников
Андркй Герус
Все блоги »