Фото: иллюстративное

Правоохранители получили вызов от очевидцев и были вынуждены действовать для устранения угрозы в людном месте

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В поселке Немишаево Киевской области произошел инцидент с участием мужчины, который находился на улице с предметом, похожим на гранату, и создавал угрозу для окружающих. В патрульную полицию обратились прохожие, заметившие подозрительное поведение неизвестного на улице Центральной. Люди сообщили, что мужчина держит в руках вероятный боеприпас и ведет себя опасно. Информацию оперативно передали ближайшим нарядам.

Патрульные прибыли по указанному адресу и обнаружили гражданина с гранатой. Правоохранители неоднократно выдвигали законные требования прекратить противоправные действия и предупреждали о последствиях. По данным полиции, мужчина реагировал агрессивно и не следовал указаниям. Он пытался использовать боеприпас, чем создавал реальную угрозу прохожим и самим инспекторам.

В целях защиты жизни и здоровья людей инспектор патрульной полиции применил табельное огнестрельное оружие. В результате правонарушитель получил огнестрельные ранения. Ему оказали первую помощь на месте, после чего медики госпитализировали мужчину в лечебное учреждение. Состояние раненого уточняется, медики проводят необходимые обследования.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, а также руководство Главного управления полиции и подразделений патрульной полиции. Специалисты документируют обстановку, изымают вещественные доказательства и опрашивают свидетелей. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента и проверяют законность действий участников происшествия. По результатам проверки будут приняты соответствующие процессуальные решения.

