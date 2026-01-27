12:40  27 января
Иллюстративное фото: из открытых источников
Правоохранители сообщили о подозрении 36-летней киевлянке, издевавшейся над своим ребенком

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

В течение года (с 2024 по 2025), пока ребенка не забрали из семьи, киевлянка систематически закрывала сына на ночь в туалете квартиры, иногда без одежды. Также она связывала ребенка шнуром от зарядки телефона, чтобы тот не мог двигаться.

Однажды, используя страх ребенка и чувство голода, женщина заставила 9-летнего мальчика за минуту съесть черствый хлеб, а когда тот не успел – порезала ему голову кухонным ножом.

Ребенка все время били руками, ногами и всем, что было под рукой у матери. Женщина оскорбляла мальчика и словами, желая его смерти.

Издевательства прекратились только после того, как мать с целью наказания зажала руку сына дверью. Травмированную руку заметили учителя в школе.

Сейчас мальчик находится в безопасности в детском доме семейного типа.

Действия женщины квалифицировали как пытки и систематическое домашнее насилие (ч. 1 ст. 127 и ст. 126-1 УКУ). Ей грозит до 6 лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области воспитательницу центра реабилитации детей подозревают в пытках 6-летнего мальчика. В рамках расследования проводятся судебные экспертизы.

