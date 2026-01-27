Во Львовской области похоронили народного депутата Ореста Саламаху, погибшего в ДТП

Фото: Facebook/Орест Саламаха

В Сокольниках возле Львова состоялся чин похорон народного депутата Украины от партии "Слуга народа" Ореста Саламахи, погибшего в ДТП

Об этом сообщила корреспондентка "Эспрессо.Запад", передает RegioNews.

Проститься с нардепом пришли родные, друзья и коллеги, среди которых председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

После церемонии в Церкви Успения Пресвятой Богородицы похоронная процессия отправилась на Сокольническое кладбище.

Как известно, в воскресенье вечером, 25 января, нардеп от "Слуги народа" Орест Саламах погиб в ДТП возле Львова. После аварии депутата в критическом состоянии госпитализировали в одну из больниц. Однако медикам не удалось его спасти.

Орест Саламаха: что о нем известно

Орест Саламаха был народным депутатом Украины IX созыва, избранным в 2019 году по избирательному округу №121 во Львовской области, как беспартийный от партии "Слуга народа". Член одноименной фракции и Комитета Верховной Рады по бюджету.

В 2020 году вошел в совет Львовской областной организации партии "Слуга народа". Во время президентских выборов 2019 был доверенным лицом Владимира Зеленского.

До политической деятельности работал в строительной компании ООО "Строй Инвест Ком", где занимал должности менеджера по снабжению, заместителя директора по строительству и директора предприятия.

Был женат, жена – Анна Саламаха, имеет 3 детей.

Напомним, 14 января умер народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Кабанов. До этого он работал сценаристом в "Студия Квартал-95". Он работал в комитете Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике. Ему было 52 года.