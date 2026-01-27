В Кривом Роге женщина кастрюлей забила мать до смерти

Фото: Нацполиция

Это произошло в Центрально-Городском районе. 32-летняя женщина забила насмерть 56-летнюю мать. Предварительно, между ними произошла ссора, во время которой дочь схватила металлическую кастрюлю и била ею мать по голове, пока не умерла.

Правоохранители задержали женщину. Известно, что еще в конце прошлого года ее также лишили родительских прав на ребенка, а еще в феврале 11-летнюю девочку изъяли из семьи социальные службы из-за того, что ее мать пропивала государственную помощь на ребенка, а условия дома были несоответствующие.

Напомним, ранее задержали мужчину, который в Житомирской области убил человека из-за того, что приревновал женщину. Он спрятал тело, а затем несколько лет скрывался от следствия.