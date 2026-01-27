На Запорожье российский дрон прицельно ударил по авто офицера-спасателя

Фото: ГСЧС Запорожье

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Спасатель возвращался после проведения превентивной работы среди населения. Он убеждал людей эвакуироваться в безопасные места.

К счастью, от удара он не пострадал.

"Мы спасаем и помогаем выжить, а нас пытаются убить – такова реальность ежедневной работы чрезвычайников в прифронтовой зоне", – отмечают в ГСЧС.

Спасатели призывают жителей оставлять опасные территории и беречь свою жизнь.

