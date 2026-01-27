На Запорожье российский дрон прицельно ударил по авто офицера-спасателя
В Пологовском районе Запорожской области российский дрон прицельно атаковал автомобиль офицера ГСЧС
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Спасатель возвращался после проведения превентивной работы среди населения. Он убеждал людей эвакуироваться в безопасные места.
К счастью, от удара он не пострадал.
"Мы спасаем и помогаем выжить, а нас пытаются убить – такова реальность ежедневной работы чрезвычайников в прифронтовой зоне", – отмечают в ГСЧС.
Спасатели призывают жителей оставлять опасные территории и беречь свою жизнь.
Напомним, недавно в Добропольской общине Донбасса полицейские из группы "Белые ангелы" эвакуировали семью, которая несколько дней жила в импровизированном блиндаже. Семья находилась в поселке Водянское и оказалась в критических условиях из-за постоянных обстрелов.