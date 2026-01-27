В ГСЧС показали кадры ликвидации последствий утренней атаки во Львовской области

В ГСЧС показали кадры ликвидации последствий вражеской атаки на Львовщине
Спасатели ликвидируют последствия утренней атаки россиян на объект инфраструктуры во Львовской области
Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
На месте работают более 130 чрезвычайников, привлечены 36 единиц спецтехники.
Предварительно, обошлось без пострадавших.
Атакованный объект находится в Бродах. Согласно сообщению городского совета, на объекте горят нефтепродукты.
Напомним, утром 27 января враг атаковал город Броды в Золочевском районе. Из-за задымления город покрыт дымом и ощутимый неприятный запах. Учебу в школах отменили.
В Смольном во Львовской области специалисты зафиксировали превышение уровня оксида углерода. Ситуация контролируемая, радиационный фон в норме.
27 января 2026
