13:15  27 января
В Кривом Роге женщина кастрюлей забила мать до смерти
12:40  27 января
В Запорожье несовершеннолетний стрелял в воздух и ранил себя
10:48  27 января
Резала ножом, связывала и морила голодом: в Киеве женщина издевалась над 9-летним сыном
UA | RU
UA | RU
27 января 2026, 14:20

В Полтавской области водитель иномарки сбил ребенка

27 января 2026, 14:20
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Авария произошла в Миргороде. Правоохранители начали уголовное производство

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Авария произошла 26 января около 12:20 на улице Гоголя в Миргороде. Предварительно 69-летний водитель PEUGEOT сбил 11-летнего мальчика. В результате ДТП ребенок получил травмы и был госпитализирован.

"По данному факту следственным подразделением полиции под процессуальным руководством Миргородской окружной прокуратуры сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее потерпевший средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Хмельницкой области суд рассматривал дело о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого десять человек погибли в результате столкновения автобуса SETRA и микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter. Еще шесть человек получили ранения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП Полтавская область
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
Украинские пограничники показали, как уничтожают россиян на Покровском направлении
27 января 2026, 15:30
Шпионские камеры и наушники: как на Буковине "сдавали" водительские экзамены за $1500
27 января 2026, 15:14
Во Львовской области похоронили народного депутата Ореста Саламаху, погибшего в ДТП
27 января 2026, 14:58
На Запорожье российский дрон прицельно ударил по авто офицера-спасателя
27 января 2026, 14:41
В Одессе после российской атаки двое погибших: тела вытащили из-под завалов
27 января 2026, 14:29
В Ровно водитель в нетрезвом виде сбил подростка – получил 2 года лишения свободы
27 января 2026, 13:42
В Одесской области пограничники изъяли коллекцию старинных монет, которые женщина везла в Румынию
27 января 2026, 13:34
В случае проблем с водой на Троещине будем делать туалеты "как в деревне" – Бахматов
27 января 2026, 13:25
В Кривом Роге женщина кастрюлей забила мать до смерти
27 января 2026, 13:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Все публикации »
Тарас Загородний
Виталий Портников
Андркй Герус
Все блоги »