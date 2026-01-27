В Полтавской области водитель иномарки сбил ребенка

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Авария произошла 26 января около 12:20 на улице Гоголя в Миргороде. Предварительно 69-летний водитель PEUGEOT сбил 11-летнего мальчика. В результате ДТП ребенок получил травмы и был госпитализирован.

"По данному факту следственным подразделением полиции под процессуальным руководством Миргородской окружной прокуратуры сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее потерпевший средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

