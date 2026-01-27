12:40  27 січня
У Запоріжжі неповнолітній стріляв у повітря і поранив себе
10:48  27 січня
Різала ножем, звʼязувала та морила голодом: у Києві жінка катувала 9-річного сина
08:57  27 січня
У Миколаєві в сміттєвому контейнері знайшли новонароджену дитину
27 січня 2026, 12:40

У Запоріжжі неповнолітній стріляв у повітря і поранив себе

27 січня 2026, 12:40
Фото: Національна поліція
У Запоріжжі правоохоронці з'ясовують обставини вогнепального поранення неповнолітнього

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередніми даними, хлопець 2010 року народження на подвір’ї багатоквартирного будинку здійснив кілька пострілів у повітря, після чого випадково впав та поранив себе ще одним пострілом.

Наразі його госпіталізовано.

Поліцейські на місці події з’ясовують усі обставини та походження зброї.

Вирішується питання щодо правової кваліфікації події та внесення її до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, на Черкащині чоловік із автомата стріляв по приватних будинках. Кулі пошкодили вхідні ворота, паркан та автомобіль. На щастя, внаслідок стрілянини ніхто не постраждав.

стрілянина поліція Запоріжжя неповнолітній поранені
