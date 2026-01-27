У Запоріжжі неповнолітній стріляв у повітря і поранив себе
У Запоріжжі правоохоронці з'ясовують обставини вогнепального поранення неповнолітнього
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
За попередніми даними, хлопець 2010 року народження на подвір’ї багатоквартирного будинку здійснив кілька пострілів у повітря, після чого випадково впав та поранив себе ще одним пострілом.
Наразі його госпіталізовано.
Поліцейські на місці події з’ясовують усі обставини та походження зброї.
Вирішується питання щодо правової кваліфікації події та внесення її до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Нагадаємо, на Черкащині чоловік із автомата стріляв по приватних будинках. Кулі пошкодили вхідні ворота, паркан та автомобіль. На щастя, внаслідок стрілянини ніхто не постраждав.
На Черкащині під час затримання зловмисник застрелив чотирьох поліцейських
