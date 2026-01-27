12:40  27 января
В Запорожье несовершеннолетний стрелял в воздух и ранил себя
10:48  27 января
Резала ножом, связывала и морила голодом: в Киеве женщина издевалась над 9-летним сыном
08:57  27 января
В Николаеве в мусорном контейнере нашли новорожденного ребенка
27 января 2026, 12:35

В Черкасской области во время задержания злоумышленник застрелил четырех полицейских

27 января 2026, 12:35
Фото: полиция
Во вторник, 27 января, в Черкасской области во время задержания фигуранта, разыскиваемого за убийство, он открыл прицельный огонь по правоохранителям. Погибли четверо полицейских

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Отмечается, что спецназовцы полиции ликвидировали убийцу.

Погибли:

  • командир взвода №1 (быстрого реагирования) роты полиции особого назначения ГУНП в Черкасской области, участник боевых действий, майор полиции Сергей Сафронов.
  • заместитель командира роты полиции особого назначения ГУНП в Черкасской области, участник боевых действий, майор полиции Александр Флоринский.
  • инспектор взвода №1 (скорого реагирования) роты полиции особого назначения ГУНП в Черкасской области, старший лейтенант полиции Денис Половинко.
  • полицейский офицер общества сектора взаимодействия с общинами отдела превенции Черкасского районного управления полиции, участник боевых действий, майор полиции Владимир Бойко.
В Черкасской области во время задержания злоумышленник застрелил четырех полицейских

Еще один правоохранитель получил ранение – полицейский офицер громады сектора взаимодействия с общинами отдела превенции Черкасского районного управления полиции, старший лейтенант полиции Александр Шпак.

27 января 2026
07 августа 2025
