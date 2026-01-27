13:15  27 января
27 января 2026, 13:34

В Одесской области пограничники изъяли коллекцию старинных монет, которые женщина везла в Румынию

27 января 2026, 13:34
Фото: ГНСУ
В одном из пунктов пропуска в Одесской области пограничники обнаружили 15 старинных монет, которые могут иметь историческую ценность

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Монеты Франции, Испании, Австрии и Мексики, отчеканенные в XIX-XX веках, пыталась перевезти среди личных вещей 56-летняя украинка. Женщина направлялась в Румынию и не имела никаких документов на перевозку этих монет через границу.

Коллекцию изъяли до решения суда. Экспертиза определит, составляют ли монеты культурную или историческую ценность.

Представители таможни составили на женщину протокол за сокрытие товаров от контроля (ст. 483 ТКУ).

В Одесской области пограничники изъяли коллекцию старинных монет, которые женщина везла в Румынию
В Одесской области пограничники изъяли коллекцию старинных монет

Напомним, ранее из Украины пытались вывезти коллекцию ценных артефактов: 39 бронзовых скифских наконечников к стрелам, скифский привязной топор и 16 старинных монет разных номиналов.

27 января 2026
