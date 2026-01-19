В Запорожье женщина выбросила из окна ребенка – полиция проверяет обстоятельства

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Запорожье правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента, во время которого из окна квартиры на девятом этаже выпали женщина и ее ребенок

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительной информации, женщина выбросила из окна свою восьмилетнюю дочь, после чего прыгнула сама.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Александровского отдела полиции в 09:39 от медиков скорой помощи.

Оба пострадавших госпитализированы. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы.

Решается вопрос правовой квалификации происшествия и устанавливаются все обстоятельства инцидента.

