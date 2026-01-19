11:50  19 января
Темнота, холод и мемы: украинцы высмеяли новый хит Тины Кароль
Смертельное ДТП на столичной Кольцевой: водитель Lincoln выехал на встречную и погиб
В Харькове 70-летняя женщина погибла во время катания с горки
19 января 2026, 12:10

В Запорожье женщина выбросила из окна ребенка – полиция проверяет обстоятельства

19 января 2026, 12:10
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Запорожье правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента, во время которого из окна квартиры на девятом этаже выпали женщина и ее ребенок

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительной информации, женщина выбросила из окна свою восьмилетнюю дочь, после чего прыгнула сама.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Александровского отдела полиции в 09:39 от медиков скорой помощи.

Оба пострадавших госпитализированы. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы.

Решается вопрос правовой квалификации происшествия и устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Напомним, в Кривом Роге во время прочистки канализации работники водоканала обнаружили недоношенный плод ребенка с обрезанной пуповиной. Жуткую находку обнаружили в районе площади Владимира Великого. Предварительно срок беременности плода – около 5 месяцев.

