11:50  19 січня
Темрява, холод і меми: українці висміяли новий хіт Тіни Кароль
09:15  19 січня
Смертельна ДТП на столичній Кільцевій: водій Lincoln виїхав на зустрічну та загинув
08:14  19 січня
У Харкові 70-річна жінка загинула під час катання з гірки
UA | RU
UA | RU
19 січня 2026, 12:10

У Запоріжжі жінка викинула з вікна дитину – поліція перевіряє обставини

19 січня 2026, 12:10
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Запоріжжі правоохоронці встановлюють обставини інциденту, під час якого з вікна квартири на дев'ятому поверсі випали жінка та її дитина

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, жінка викинула з вікна свою восьмирічну доньку, після чого стрибнула сама.

Повідомлення про подію надійшло до чергової частини Олександрівського відділу поліції о 09:39 від медиків швидкої допомоги.

Обох постраждалих госпіталізували. На місці події працюють слідчо-оперативні групи.

Наразі вирішується питання правової кваліфікації події та встановлюються всі обставини інциденту.

Нагадаємо, у Кривому Розі під час прочистки каналізації працівники водоканалу знайшли недоношений плід дитини з обрізаною пуповиною. Моторошну знахідку виявили у районі площі Володимира Великого. Попередньо, термін вагітності плоду – близько 5 місяців.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
поліція медики трагедія Запоріжжя дитина падіння мати вікно
У Харкові 70-річна жінка загинула під час катання з гірки
19 січня 2026, 08:14
П’ять годин на морозі: на Одещині жінка покинула дворічну дитину на знайомого
16 січня 2026, 10:13
У Луцьку чоловік вистрелив у поліцейського, який прикрив собою жінку з дитиною
16 січня 2026, 08:19
Всі новини »
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
Кулеба закликав українців випити каву в кафе або пообідати в ресторані, щоб допомогти бізнесу, який страждає від блекаутів
19 січня 2026, 15:19
Допомога для переселенців у Харкові: скільки платитимуть в 2026 році
19 січня 2026, 14:37
Ми спостерігаємо провал комунікаційної політики президента
19 січня 2026, 14:04
В Одесі через холод 23 школи перейшли на дистанційне навчання
19 січня 2026, 13:58
Стало відомо, скільки може тривати стан надзвичайної ситуації в енергетиці України
19 січня 2026, 13:39
Кличко попередив голів районів: якщо не приберуть сніг – звернеться до президента
19 січня 2026, 13:35
На Рівненщині через переохолодження загинули двоє людей: ще четверо у лікарні
19 січня 2026, 13:07
Антирейтинг невиплат зарплат: Дніпропетровщина виявилась на першому місці
19 січня 2026, 12:55
У Хмельницькій області зафіксували землетрус – без загрози для людей
19 січня 2026, 12:36
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Історія українських референдумів: як це було
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Остап Дроздов
Всі блоги »