У Запоріжжі жінка викинула з вікна дитину – поліція перевіряє обставини

У Запоріжжі правоохоронці встановлюють обставини інциденту, під час якого з вікна квартири на дев'ятому поверсі випали жінка та її дитина

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, жінка викинула з вікна свою восьмирічну доньку, після чого стрибнула сама.

Повідомлення про подію надійшло до чергової частини Олександрівського відділу поліції о 09:39 від медиків швидкої допомоги.

Обох постраждалих госпіталізували. На місці події працюють слідчо-оперативні групи.

Наразі вирішується питання правової кваліфікації події та встановлюються всі обставини інциденту.

