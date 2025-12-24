Оккупанты сбросили авиабомбы на Запорожье: два человека ранены

Фото: Запорожская ОВА

В ночь на 24 декабря российские оккупационные войска совершили очередную атаку на Запорожье, сбросив на город три авиационных бомбы. Есть попадание в жилую застройку, возникли пожары

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, по меньшей мере три вражеских удара были нанесены по областному центру.

В результате обстрела два человека получили ранения.

"Пострадавшие мужчина и женщина получают всю необходимую помощь", – отметил глава ОВА.

Предварительно поврежден жилой дом, также произошли возгорания гаражей и автомобилей.

Напомним, в ночь на 23 декабря российская армия применила против Украины более шестисот беспилотников и десятки ракет. В результате атаки больше всего пострадали энергетические объекты в западных областях Украины. Есть погибшие и пострадавшие в результате обстрелов в столице, на Киевщине, Житомирщине и Хмельнитчине.