В ночь на 23 декабря российская армия применила против Украины более шестисот беспилотников и десятки ракет

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает RegioNews.

"Сразу после ночных обстрелов мы скоординировали все службы для ликвидации последствий сегодняшней атаки. Это был сознательный, циничный, российский удар накануне Рождества. В то время, когда люди готовятся к празднику, враг пытался оставить украинские семьи без света, тепла и ощущения безопасности", – говорится в сообщении.

В результате атаки больше всего пострадали энергетические объекты в западных областях Украины.

Из-за обстрелов по всей территории страны вынужденно применяются графики аварийных отключений. Они будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Отмечается, что соответствующие службы работают, чтобы поскорее вернуть людям электроснабжение. Для этого задействованы все ресурсы.

В Одесской области в результате массированной атаки зафиксированы повреждения энергетической, портовой, транспортной, промышленной и жилищной инфраструктуры. В Тернопольской области ночная атака врага привела к отключению электроэнергии для 280 тысяч потребителей.

Есть погибшие и пострадавшие в результате обстрелов в столице, Киевщине, Житомирщине и Хмельнитчине.