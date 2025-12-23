Россия запустила по Украине более 600 дронов и десятки ракет – Свириденко
В ночь на 23 декабря российская армия применила против Украины более шестисот беспилотников и десятки ракет
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает RegioNews.
"Сразу после ночных обстрелов мы скоординировали все службы для ликвидации последствий сегодняшней атаки. Это был сознательный, циничный, российский удар накануне Рождества. В то время, когда люди готовятся к празднику, враг пытался оставить украинские семьи без света, тепла и ощущения безопасности", – говорится в сообщении.
В результате атаки больше всего пострадали энергетические объекты в западных областях Украины.
Из-за обстрелов по всей территории страны вынужденно применяются графики аварийных отключений. Они будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.
Отмечается, что соответствующие службы работают, чтобы поскорее вернуть людям электроснабжение. Для этого задействованы все ресурсы.
Напомним, 23 декабря Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. Из-за этого в ряде областей введены аварийные отключения электроэнергии.
В Одесской области в результате массированной атаки зафиксированы повреждения энергетической, портовой, транспортной, промышленной и жилищной инфраструктуры. В Тернопольской области ночная атака врага привела к отключению электроэнергии для 280 тысяч потребителей.
Есть погибшие и пострадавшие в результате обстрелов в столице, Киевщине, Житомирщине и Хмельнитчине.