13:09  23 декабря
В Тернопольской области водитель Audi сбил 77-летнюю женщину
10:45  23 декабря
На Полтавщине на обочине дороги нашли тело женщины
09:57  23 декабря
На Закарпатье на Свалявской свалке обнаружили опасные медицинские отходы
UA | RU
UA | RU
23 декабря 2025, 13:35

Одно из ведущих предприятий металлургической отрасли Украины полностью остановилось из-за атаки РФ

23 декабря 2025, 13:35
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

«Запорожсталь» поглотил блекаут из-за массированного удара россиян по энергетической системе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу предприятия.

"Команда предприятия осуществила оперативное переключение на альтернативные источники питания и последующую безопасную остановку производственных процессов в соответствии с антикризисным регламентом действий", – говорится в сообщении.

Угрозы жизни и здоровью работников и горожан нет.

Отмечается, что дальнейшее возобновление производства будет производиться после возобновления внешнего энергоснабжения.

Публичное акционерное общество "Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь" – одно из ведущих предприятий металлургической отрасли, третий по масштабам производитель металлопродукции в Украине. Предприятие находится на берегу Днепра в городе Запорожье.

Напомним, во многих регионах Украины утром 23 декабря были введены аварийные отключения электроэнергии. Причиной стали повреждения энергосистемы в результате массированной ракетно-дроновой атаки РФ.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Запорожсталь Запорожье атака война экономика энергетика
Украинские атомные станции снизили мощность генерации после ночной атаки РФ
23 декабря 2025, 12:41
Массированный удар: РФ атакует энергетическую инфраструктуру Украины
23 декабря 2025, 07:43
В Запорожье во время пожара чрезвычайники спасли 5 человек, среди них ребенок
22 декабря 2025, 20:53
Все новости »
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
Россияне обстреляли Винницкую область: повреждены 14 домов
23 декабря 2025, 15:06
В социальных сетях стало больше украинского языка, – исследование
23 декабря 2025, 14:59
В Киевской области мужчина избил родную тетю металлической кастрюлей
23 декабря 2025, 14:58
Дома, автомобили, незаконное оружие: прокуратура разоблачила чиновника Сил логистики ВСУ, заработавшего миллионы во время войны
23 декабря 2025, 14:45
Украинская армия нуждается в реформах
23 декабря 2025, 14:40
12-летняя школа в Украине станет обязательной: когда заработает новая система
23 декабря 2025, 14:37
Польша устанавливает антидроновую систему на границе
23 декабря 2025, 14:30
Зеленский заявил о подготовке документов по гарантиям безопасности, восстановлению и завершению войны
23 декабря 2025, 14:16
Как выбрать идеальный шкаф для вашего интерьера
23 декабря 2025, 13:59
Убил и надругался над телом: во Львове будут судить мужчину, который жестоко расправился со знакомой
23 декабря 2025, 13:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Все публикации »
Петр Шуклинов
Юрий Касьянов
Виталий Портников
Все блоги »