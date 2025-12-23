Одно из ведущих предприятий металлургической отрасли Украины полностью остановилось из-за атаки РФ

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу предприятия.

"Команда предприятия осуществила оперативное переключение на альтернативные источники питания и последующую безопасную остановку производственных процессов в соответствии с антикризисным регламентом действий", – говорится в сообщении.

Угрозы жизни и здоровью работников и горожан нет.

Отмечается, что дальнейшее возобновление производства будет производиться после возобновления внешнего энергоснабжения.

Публичное акционерное общество "Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь" – одно из ведущих предприятий металлургической отрасли, третий по масштабам производитель металлопродукции в Украине. Предприятие находится на берегу Днепра в городе Запорожье.

Напомним, во многих регионах Украины утром 23 декабря были введены аварийные отключения электроэнергии. Причиной стали повреждения энергосистемы в результате массированной ракетно-дроновой атаки РФ.