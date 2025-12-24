08:14  24 грудня
Напад серед білого дня: у Києві чоловік із ножем тяжко поранив підприємця
07:57  24 грудня
На Рівненщині потяг на смерть збив чоловіка
07:52  24 грудня
На Кіровоградщині померла 12-річна дівчинка: матері повідомлено про підозру
UA | RU
UA | RU
24 грудня 2025, 06:50

Окупанти скинули авіабомби на Запоріжжя: двоє людей поранені

24 грудня 2025, 06:50
Читайте также на русском языке
Фото: Запорізька ОВА
Читайте также
на русском языке

У ніч на 24 грудня російські окупаційні війська здійснили чергову атаку на Запоріжжя, скинувши на місто три авіаційні бомби. Є влучання у житлову забудову, виникли пожежі

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, щонайменше три ворожі удари було завдано по обласному центру.

Внаслідок обстрілу двоє людей дістали поранень.

"Постраждалі чоловік та жінка отримують усю необхідну допомогу", – зазначив очільник ОВА.

Попередньо, пошкоджено житловий будинок, також сталися займання гаражів та автомобілів.

Нагадаємо, в ніч на 23 грудня російська армія застосувала проти України понад шістсот безпілотників та десятки ракет. Внаслідок атаки найбільше постраждали енергетичні об’єкти у західних областях України. Є загиблі та постраждалі внаслідок обстрілів у столиці, на Київщині, Житомирщині та Хмельниччині.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Запоріжжя окупанти війна атака російська армія авіабомба цивільні поранені
Росіяни обстріляли Вінниччину: пошкоджено 14 будинків
23 грудня 2025, 15:06
Одне з провідних підприємств металургійної галузі України повністю зупинилось через атаку РФ
23 грудня 2025, 13:35
Святошинський район Києва після атаки: п'ятеро потерпілих та пошкоджені будинки
23 грудня 2025, 12:34
Всі новини »
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
На Хмельниччині чоловік поранив підлітка ножем: хлопця госпіталізували
24 грудня 2025, 08:36
На Кіровоградщині родина отруїлася чадним газом
24 грудня 2025, 08:17
Напад серед білого дня: у Києві чоловік із ножем тяжко поранив підприємця
24 грудня 2025, 08:14
На Рівненщині потяг на смерть збив чоловіка
24 грудня 2025, 07:57
На Кіровоградщині померла 12-річна дівчинка: матері повідомлено про підозру
24 грудня 2025, 07:52
Росіяни вдарили з важкої артилерії по Нікополю
24 грудня 2025, 07:48
Удар КАБами по Запоріжжю: кількість постраждалих збільшилась
24 грудня 2025, 07:35
Атака дронів на Чернігів: є влучання в енергооб'єкт та багатоповерхівку
24 грудня 2025, 07:26
Українські оборонці знешкодили ще майже 1100 окупантів та 45 ворожих артсистем
24 грудня 2025, 07:14
Грабовське на Сумщині перейшло під контроль росіян – DeepState
24 грудня 2025, 07:07
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Всі публікації »
Петро Шуклінов
Юрій Касьянов
Віталій Портніков
Всі блоги »