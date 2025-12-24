Окупанти скинули авіабомби на Запоріжжя: двоє людей поранені

Фото: Запорізька ОВА

У ніч на 24 грудня російські окупаційні війська здійснили чергову атаку на Запоріжжя, скинувши на місто три авіаційні бомби. Є влучання у житлову забудову, виникли пожежі

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, щонайменше три ворожі удари було завдано по обласному центру.

Внаслідок обстрілу двоє людей дістали поранень.

"Постраждалі чоловік та жінка отримують усю необхідну допомогу", – зазначив очільник ОВА.

Попередньо, пошкоджено житловий будинок, також сталися займання гаражів та автомобілів.

Нагадаємо, в ніч на 23 грудня російська армія застосувала проти України понад шістсот безпілотників та десятки ракет. Внаслідок атаки найбільше постраждали енергетичні об’єкти у західних областях України. Є загиблі та постраждалі внаслідок обстрілів у столиці, на Київщині, Житомирщині та Хмельниччині.